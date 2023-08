Dia dos Pais: sugestões de vinhos acessíveis para presentear Foto: Freepík

Quando o assunto é presentear, um bom vinho é sempre uma opção certeira. Pensando naqueles que desejam surpreender no próximo dia 13, a Zanlorenzi preparou uma lista com rótulos tintos, roses e brancos para agradar o paladar dos pais mais exigentes. E o melhor: sem pesar no bolso. Confira!

Toro Centenario Tempranillo

Uma das marcas mais consumidas na Argentina, o Vinho Toro Centenario Tempranillo possui coloração avermelhada com flashes violeta bem marcados. Harmoniza com pratos com temperos mais acentuados. Preço sugerido: R$28,90

Toro Centenario Rosé

Caracterizado pela leveza, frescor e coloração suave, o Toro Rosé é uma opção que promete agradar a diversos paladares. Preço sugerido: R$28,90.

Toro Centenario Chardonnay

Aroma delicado, penetrante com fortes notas florais que harmonizam com a uva. Na boca, uma entrada adocicada, fresco e equilibrado, estrutura média e persistente final. Harmoniza com queijos, peixes, carnes magras e massas com molho branco. Preço sugerido: R$28,90.

Quinta do Rio Grande Seco

Elaborado 100% com uvas Bordô, é um vinho encorpado e intenso que mostra toda a expressão desta variedade. No paladar ele se mostra imponente e estruturado, com aromas de frutas vermelhas. É ideal para ocasiões especiais e acompanha perfeitamente queijos tipo roquefort, frutas frescas e torta de nozes e/ou avelãs. Preço sugerido: R$18,90

Campo Largo Branco Seco

Com mais de 75 anos de história e Top of Mind entre os consumidores por mais de 14 anos consecutivos, o Vinho Campo Largo Branco Seco é elaborado a partir de uvas Niágara cultivadas na Serra Gaúcha, possui coloração amarelo-palha e aromas de frutas maduras. Harmoniza com pratos com aves, peixes e pratos leves, saladas e caldos. Preço sugerido: R$11,99