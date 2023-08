Dia dos Solteiros: 5 receitas para facilitar a sua rotina

Hoje, dia 15 de agosto, é comemorado o Dia dos Solteiros no Brasil. E, para quem mora sozinho, administrar a quantidade de alimentos na geladeira e na dispensa sem correr o risco de desperdiçá-los pode ser um grande desafio.

Se você, leitor, é alguém que se enquadra nesse caso, não se preocupe. Foi pensando em otimizar seu tempo e evitar que seus ingredientes estraguem esquecidos no armário que o Paladar reuniu 5 receitas simples, de porções individuais ou pequenas, para este dia. Afinal, você merece desfrutar sua própria companhia com uma boa refeição. Veja as opções:

Brownie de caneca

O brownie é um doce delicioso para quem ama chocolate, e pode ser feito de maneira muito rápida em uma caneca. Confira a receita da chef Fádia Cheaito clicando aqui.

Brownie de caneca Foto: Istock

Croque monsieur

O croque monsieur nada mais é do que a versão francesa do misto quente, que além do presunto e do queijo entre duas fatias de pão, conta com molho béchamel, deixando a receita levemente mais sofisticada. Confira como fazer aqui.

Croque monsieur Foto:

Smoothie de frutas vermelhas

Um bom smoothie precisa estar no ponto certo de textura: super cremoso e mais encorpado que um suco ou uma vitamina, porém mais fluido do que um sorvete. Saiba as dicas para acertar a bebida aqui.

Smoothie Foto: Renata Kerkmeester

Omelete francês

Essa receita é uma versão um pouco mais incrementada do prato à base de ovo que já conhecemos e exige poucos ingredientes, mas o desafio está em atingir a consistência correta: lisinha por fora e cremosa por dentro. Confira as dicas e o passo a passo de Paulo Shin, chef do restaurante Komah, para obter um omelete perfeito aqui.

Como fazer o omelete perfeito

Risoto de tomate

Um risoto básico e fácil de fazer, com ingredientes que você já deve ter na despensa: extrato de tomate, cebola, manteiga e queijo parmesão. Saiba como fazer aqui.