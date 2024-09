Ter uma alimentação saudável vai muito além de seguir tendências e está ligada ao bem-estar do corpo e qualidade de vida durante os anos. Vale destacar que a ingestão de determinados alimentos para a longevidade não é uma ciência exata, mas eles contribuem para o melhor funcionamento do organismo.

Entre os nutrientes mais conhecidos presentes nos alimentos estão as proteínas, as vitaminas e minerais. Veja abaixo algumas dicas sobre como se alimentar para ter uma vida longa e saudável, conforme publicado na editoria de Saúde do Estadão.

Inclua proteínas na alimentação

Pessoas que consomem mais proteína tendem a viver mais tempo, além de serem mais fortes e saudáveis do que aquelas que consomem menos.

Prefira as fontes o consumo de proteínas vegetais, encontradas em legumes, castanhas e grãos integrais. Pesquisas tem mostrado que a proteína da carne vermelha e processada tem sido associada a vidas mais curtas.

A presença de proteína é mais associada com a carne bovina, frango, ovos e vegetais. No entanto, há alguns outros alimentos que apresentam níveis altos desses nutrientes, como salmão, amêndoas, lentilhas e laticínios, como iogurte grego e leite. Confira aqui.

Incorpore nutrientes para fortalecer os ossos

Além da proteína, o consumo de cálcio e vitamina D são importantes para a saúde dos ossos. São bons exemplos de ingestão de cálcio os leites lácteos, assim como os leites vegetais fortificados, sucos de laranja e cereais, além de iogurte, queijo, tofu, feijão e vegetais de folhas verdes.

Já em relação à vitamina D, grande parte pode vir da exposição à luz solar, mas alimentos como peixes, cogumelos e ovos também fornecem quantidades adicionais do nutriente.

Evite alimentos ultraprocessados

Os alimentos ultraprocessados fazem parte da sociedade e são facilmente encontrados nos supermercados. Mas se puder, evite consumir esses produtos, pois muitos deles, como salsichas, nuggets de frango e refrigerantes estão cada vez mais associados a maiores riscos de problemas de saúde, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2, demência e redução da expectativa de vida.

Receitas fáceis

Procurando opções fáceis e rápidas para incluir na sua alimentação diária? Estas receitas são ideais para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor e dos benefícios à saúde. Perfeitas para refeições equilibradas e leves, elas vão te inspirar a cozinhar de forma simples, mas nutritiva.

Salmão com crosta de granola

Salmão com crosta de granola Foto: Santo Grão

Esse salmão com crosta de granola acompanhado de um delicioso purê de batata doce com coloração verde é ideal para um jantar e ainda contribui para a saúde óssea. Veja a receita completa.

Suco verde de couve, abacaxi, chia, gengibre e hortelã

Suco verde de couve, abacaxi, chia, gengibre e hortelã Foto: Vitória Magalhães | Anhembi Morumbi

O suco verde é sempre lembrado como aliado da saúde e essa receita, em especial, é fortificada com a adição de chia, gengibre e hortelã. É a combinação perfeita para quem quer uma bebida refrescante e cuidar do corpo ao mesmo tempo. Veja a receita completa.

Iogurte caseiro

Iogurte caseiro Foto: FELIPE RAU

Essa receita de iogurte caseiro é ideal para quem está procurando ter uma alimentação saudável e manter os nutrientes em dia com ingredientes gostosos. Veja a receita completa.