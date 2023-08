Dicas e recomendações para melhor usar sua AirFryer

AirFryer web Foto: Freepik

A fritadeira a ar, conhecida como AirFryer, revolucionou a forma como as refeições são preparadas, trazendo uma alternativa mais saudável e mais prática para a fritura. Aprender a cozinhar com a invenção não é uma tarefa dificil, mas exige alguns cuidados e dicas para aprimorar a utilização.

Pensando nisso, o Paladar convidou a chef Bru Calderon para desvendar alguns segredos e dar dicas para deixar as receitas ainda mais saborosas.

A chef conta que alguns alimentos são os melhores para o preparo na fritadeira, como frango à passarinho, picanha, bolo, vegetais, lasanha, pastéis. É fundamental preaquecer a AirFryer por 5 minutos antes de colocar os alimentos. Essa prática faz com que as receitas fiquem fritas ou assadas de forma mais homogênea.

Mas, se engana quem pensa que existe apenas um modelo da fritadeira, no mercado existem modelos de 3,4, 5 e 8 litros, que fazem com que os alimentos sejam assados uniformemente, existe também a Air Fryer Forno, com 12 litros, que é ideal para preparar porções maiores que necessitem de assadeiras antiaderentes.

Para muitos a ideia de uma forma na AirFryer ainda é novidade. Mas a verdade é que vários utensílios podem ser usados na AirFryer, tais como formas de alumínio, silicone ou de papel antiaderente. Já as formas de vidro ou cerâmica, podem ser colocadas na AirFryer apenas se forem refratárias, ou seja, que suportam calor de até 200°C.

As diferenças entre as AirFryers não aparecem apenas no design, mas também na potência e no tipo de tecnologia empregada, para auxiliar na escolha da melhor opção, o Paladar convidou um júri especializado para fazer um ranking com as melhores opções do mercado. Mas, para continuar preparando receitas especiais, você pode conferir um guia completo aqui.