Dicas para escolher o melhor acompanhamento para o peru de Natal

Com o Natal quase chegando, os preparativos para a mesa da festa estão a a todo vapor e voltados para o prato principal: o peru. A ave assada já faz parte da tradição da ocasião na maior parte do Ocidente, sendo símbolo de união e fartura, mas tão importante quanto ela são os acompanhamentos.

Nessa hora, usar e abusar dos legumes é uma ótima opção, mas uma pitada de criatividade pode incrementar a carne muito bem.

Marcelo Vaz, chef do Brodo Restaurante, compartilha em entrevista ao Paladar os ingredientes que utilizou para acompanhar o peru da ceia em seu estabelecimento: “Aqui no Brodo, servimos em 2021 o peru com pêssego assado e damasco. Em 2022, batata bolinha assada com azeite, limão siciliano, alecrim e abacaxi grelhado com cachaça e mel. Neste ano, o peru será servido com pêssego e cebola roxa caramelizada com mel”.

O chef ainda compartilha mais dicas e sugestões de preparo da carne na matéria ‘Peru de Natal perfeito: aprenda as melhores receitas e técnicas, por Felipe de Paula, disponível aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.