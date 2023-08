Dicas para harmonizar espumantes e queijos

Aprenda a harmonizar espumantes e queijos para criar um momento especial Foto: Divulgação

Utilizando o método charmat, a Ponto Nero tem em seu catálogo uma série de espumantes para quem deseja comemorar pequenas e grandes conquistas, vivendo cada momento como se fosse único.

Esta semana o Podnero, podcast criado por uma vinícola, ensina como harmonizar espumantes e queijos. Confira:

Ponto Nero Cult

O primeiro é um Brut. Ele pode ser combinado com queijos de massa mole, que têm um mofo branco, como o brie. Para quem prefere um sabor mais intenso, o espumante também pode ser harmonizado com queijos salgados e com maior tempo de maturação, como parmesão.

PUBLICIDADE

Ponto Nero Enjoy Alvarinho

A edição limitada, tem como característica a acidez elevada. Por isso, deve ser harmonizado com queijos que também sejam ácidos e frescos, com um toque de sal, como mozzarela de búfala, burrata ou o Minas meia cura. Além dos queijos, as tábuas podem ser complementadas com embutidos, como copa e salame.