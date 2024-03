Dieta atlântica: descubra suas diferenças em relação à mediterrânea

Conhecida pelo alto consumo de verduras, peixes, cereais, legumes, frutas e mariscos, tudo regado com azeite de oliva, o estilo de alimentação mediterrâneo está associado a uma série de benefícios à saúde, como aumento da qualidade do sono, melhorias na flora intestinal e diminuição do risco de doenças cardiovasculares, até mesmo o câncer, sendo considerado uma das dietas mais saudáveis que existem.

Outro padrão alimentar regional associado à redução do risco de doenças é o atlântico, cuja origem remonta os costumes dos povos celtas que habitavam o atlântico europeu - área que corresponde hoje a países como Inglaterra, Escócia, Irlanda, a região francesa da Bretanha e a ilha de Man.

A dieta atlântica, tal qual a mediterrânea, é baseada em alimentos frescos e sazonais, como legumes, frutas, mariscos, cereais e peixes regados com azeite de oliva, com a adição de castanhas, laticínios, batatas e frutas secas. O consumo de carne e de ovos é moderado, conforme aponta a coordenadora do Grupo Clínico do Estudo GALIAT (Galícia Dieta Atlântica), Calvo Malvar, na BBC News Brasil.

Para além da seleção dos alimentos, outro aspecto importante da dieta atlântica é o preparo, pautado nas técnicas mais simples para que os itens mantenham aparência e sabor o mais próximo possível da versão in natura. Nesse sentido, processos de fritura e adição de molhos ou temperos intensos também são evitados.

Quando colocadas em comparação, a dieta mediterrânea e a dieta atlântica têm mais pontos em comum do que diferentes. Ambas são pautadas em produtos regionais que praticamente saem da horta e vão direto para a mesa e possuem princípios similares. A atlântica só difere em algumas nuances, como o maior uso de verduras como couve e repolho, a batata no lugar do macarrão, o consumo superior de frutos do mar e a priorização do vinho no lugar da cerveja.