Diferença do preço do ovo de Páscoa em 1995 impressiona internautas e vídeo viraliza; assista

Os ovos de Páscoa que enchem as prateleiras dos supermercados no mês de março, assim como as barras de chocolate, que são repostas com frequência, chegaram a custar um preço muito diferente na década de 90.

Um trecho da rede de televisão ShopTour, divulgado pela página Nostalgias.com.br no Instagram, mostra que ovos de 240 gramas de marcas conhecidas, como a Nestlé, custavam R$ 3,89.

Enquanto isso, os chocolates em barras da Garoto ou Lacta, com 200 gramas, estavam por R$ 1,19. Entre as opções, a caixa de Bis aparece como uma compra que custaria R$ 0,79.

Com a publicação feita nesta semana, o vídeo alcançou mais de 11 milhões de visualizações e inúmeros comentários. Entre eles, os internautas fizeram comparações sobre o salário mínimo da época e comentaram sobre a qualidade dos produtos.

‘‘Mas mesmo que o salário fosse menor nessa época...Mesmo assim o poder de compra era bom’', escreveu uma internauta. ‘‘Hoje, além de caro, a qualidade é péssima’', indagou outra.

‘‘Ovo de páscoa nunca foi barato e o barato da história é justamente esse: fazer a pessoa pagar mais caro por menos chocolate’’, escreve outra pessoa, ampliando os pontos de vista. ‘‘Eu era feliz e não sabia’’, brincou uma mulher.