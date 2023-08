Diogo Nogueira ganhou Paolla pelo estômago: confira 4 receitas inspiradas no prato

O famoso sambista Diogo Nogueira, além de bom cantor, é bom cozinheiro e já chegou a participar como convidado no programa MasterChef.

As habilidades culinárias do artista são tão boas que ele revelou no programa do Faustão, transmitido pela Band, que cozinhar foi a ‘chave’ para conquistar sua namorada, Paolla Oliveira. “Fiz uma massa para ela com molho de camarão e servi um bom vinho”, detalhou.

Confira o momento em que ele falou sobre a façanha:

Preparar massas para harmonizar com vinhos pode ser uma aposta certeira para um jantar mais íntimo ou até mesmo para reunir amigos e familiares. Segue, abaixo, algumas receitas de macarrão com diferentes molhos fáceis de fazer em casa para receber seus convidados:

Penne com camarão e pesto

A massa é acompanhada por camarões cozidos, molho de tomate e pesto de manjericão. Confira a receita aqui.

Nessa adaptação do clássico de Massimo Ferrari, o nhoque dá o lugar ao penne na receita da editora Patrícia Ferraz. Mais prático e rápido. Ficam os camarões e o pesto de manjericão.Veja como fazer. Foto: Fernando Sciarra/ Estadão

Espaguete com frutos do mar

Uma receita exclusiva do Pecorino Bar e Trattoria que, além de frutos do mar, leva pancetta. Confira aqui.

Espaguete com frutos do mar Foto: HENRIQUE PERON

Cacio e pepe

Aprenda fazer uma deliciosa massa com queijo e pimenta com a receita de Rodolfo De Santis, chef do Tappo. Confira aqui.

Massa com queijo e pimenta. Foto: Codo Meletti|Estadão

Espaguete ao sugo gratinado

A receita de massa ao forno do Carat Restaurante é perfeita para dias frios. Veja o passo a passo aqui.