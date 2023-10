Diretor do Instituto Le Cordon Bleu conta qual é o seu restaurante favorito; confira

Patrick Martin tem mais de 25 anos de atuação no Le Cordon Bleu. O chef foi responsável pelo desenvolvimento técnico e abertura das escolas do México e de Tóquio e atuou nas escolas da França, de Londres e nos Estados Unidos. Em sua trajetória, o chef passou por diversos restaurantes em Paris, como o Restaurante Charlot, o três estrelas Michelin, Restaurant Ledoyen, os buffets Dalloyau e Flo Prestige.

Entre os prêmios conquistados, Martin recebeu o título de Chef do Ano em Paris, no “Trophée National”, e foi finalista na competição “Meilleur Ouvrier de France”. O chef foi também vice-presidente de Desenvolvimento Educacional em Culinária.

Como um bom conhecedor da gastronomia, o chef contou quais são seus restaurantes favoritos, a Casa Vogue. Ele conta que o Banzeiro é verdadeiramente autêntico. A cozinha amazônica criativa e técnica de Felipe Schaedler representa o novo estilo da culinária brasileira. Para ele, é uma experiência única para quem quer explorar a gastronomia do Brasil de uma maneira inovadora.

Além disso, destacou o Mocotó, localizado na zona Norte de São Paulo, como um excelente exemplo de brasilidade. Rodrigo Oliveira, um chef extremamente talentoso, revisita as tradições brasileiras de uma maneira completamente nova. Ele traz a essência da comida do Nordeste, incorporando influências de várias partes do Brasil. A mocofava, em particular, é uma criação absolutamente genial.

