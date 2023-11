Disney World anuncia novidades no cardápio para o Epcot International Festival

O Walt Disney World Resort está se preparando para as festas de fim de ano com grande entusiasmo. A temporada de final de ano de 2023, que começa em 11 de novembro, trará uma série de eventos e experiências únicas para os visitantes. O Disney Jollywood Nights, um novo evento noturno, será realizado em noites selecionadas de 11 de novembro a 20 de dezembro.

Segundo o portal Panrotas, durante este evento de capacidade limitada, os visitantes poderão desfrutar de atrações favoritas com tempos de espera reduzidos e participar de shows emocionantes, como o Disney Holidays in Hollywood e o What’s This? Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Sing-Along.

Além disso, os visitantes terão a oportunidade de tirar fotos com personagens clássicos do Disney Channel, como Powerline Max, Rescue Rangers, Chip ‘n Dale e Phineas e Ferb, e participar de festas animadas no Welcome to Disney Jollywood Nights. Mickey Mouse, Minnie Mouse e seus amigos estarão vestindo roupas especiais inspiradas nas décadas de 1930, 1940 e 1950, criando um cenário colorido da era de ouro de Hollywood.

No Magic Kingdom Park, o novo espetáculo Frozen Holiday Surprise transformará o Cinderella Castle em um palácio cristalizado cintilante, com a ajuda da rainha Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e mais de 100 Snowgies. Além disso, o tradicional evento Mickey’s Very Merry Christmas Party acontecerá em 25 noites selecionadas, oferecendo desfiles, fogos de artifício e doces gratuitos para toda a família.

O Epcot apresentará o Epcot International Festival of the Holidays, onde os visitantes poderão desfrutar de entretenimento com narradores e celebridades contando histórias de Natal de diferentes culturas ao redor do mundo. Além disso, o festival contará com mais de 15 cozinhas celebrando a diversidade das tradições natalinas com deliciosas comidas de conforto.

PUBLICIDADE

Os hotéis Disney também estarão decorados para a ocasião, com exibições impressionantes de gingerbread em tamanho real. Os visitantes poderão admirar essas obras de arte culinárias nos hotéis Resort Disney, como Disney’s Animal Kingdom Lodge, Disney’s Beach Club Resort e Disney’s Grand Floridian Resort & Spa.

No Disney Springs, os visitantes encontrarão uma atmosfera encantadora de fim de ano, com decorações deslumbrantes e uma árvore de Natal especial. Haverá também o Disney Springs Christmas Tree Stroll, onde dezenove árvores temáticas da Disney estarão em exibição nos diferentes “bairros” do Disney Springs.

No Disney’s Animal Kingdom Theme Park, os visitantes poderão desfrutar de uma decoração festiva, encontrar personagens da Disney e interagir com uma exposição de bonecos de animais esculpidos à mão. Além disso, a Tree of Life ganhará vida todas as noites com uma exibição colorida e uma trilha sonora especial, criando um ambiente mágico de contos de inverno.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.