Disputas gastronômicas: saiba quais pratos da culinária brasileira protagonizam discussões

Muito além das intrigas para eleger qual terminologia entre ‘biscoito’ e bolacha’ é a correta, uma série de comidas consumidas em diferentes regiões do Brasil são motivo para grandes polêmicas, seja pela forma de preparo ou pelo resultado que agrada alguns ao mesmo passo que é repudiado por outros.

Esse é o caso do cuscuz paulista, uma versão que, ao contrário da receita nordestina, inclui fatias de pimentão, ovo, ervilhas, sardinha, pedaços de tomate e cebola, entre outros ingredientes que entram de acordo com a vontade de quem o prepara, conferindo um aspecto visual um tanto quanto curioso e um sabor intenso.

Essa iguaria já causou tanta polêmica que até entrou na lista de piores comidas do Brasil elaborada pelo TasteAtlas, ocupando a primeira de 10 posições. A repercussão em torno do ranking foi tanta que até a apresentadora Ana Maria Braga defendeu o alimento publicamente, em meio a uma das edições do programa Mais Você (relembre aqui).

Outro alimento que entra na disputa é o cachorro-quente. O sanduíche que leva carne de porco como ingrediente principal é de origem alemã, se popularizou nos Estados Unidos por volta de 1900 e, décadas depois, chegou em terras brasileiras, ganhando versões modificadas de acordo com Estado.

O cachorro-quente feito no Rio de Janeiro, por exemplo, tem entre as fatias de pão recheios inusitados, como ovos de codorna, azeitona, queijo ralado, uvas passas e linguiça no lugar da salsicha, carne que é convencional na versão paulista, que normalmente vem com purê de batata e até carne bovina moída, além de milho, batata palha e, em alguns casos, ervilha.

