Uma mostra Imersiva Brasileira, que aconteceu em Londres, exibiu na Galeria Visit Brasil, nos últimos dias 2 a 4 de novembro, produções audiovisuais que mostram a diversidade da cultural e gastronômica do nosso país, especificamente em mais detalhes sobre uma cozinha mineira, suas histórias por trás, laços ancestrais e riqueza de ingredientes.

O projeto, chamado Matula Film Festival, idealizado pela produtora audiovisual Daniela Fernandes, de La Petit, começou com o documentário Mercearias de Beagá, em uma versão online, e atraiu o público por resgatar a gastronomia de produções locais. A segunda exposição, por sua vez, deu ênfase para três matriarcas da cozinha mineira, levando o título de ‘Três Marias’ e ganhando uma edição presencial no Mercado Novo (BH), com uma série de outras programações, como explicou o portal Estado de Minas.

Quanta história, não é mesmo? Foi nesse contexto que aconteceu dos dois filmes se expandirem potencialmente e chegarem à Londres, no mês de novembro, com destaque para a cozinha mineira, seu cenário cultural, sua preservação histórica e até, claro, a valorização desse tipo de gastronomia brasileira, além dar ênfase da importância do audiovisual para dar voz à uma da culinária.

Receitas testadas e aprovadas

