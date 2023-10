Do corte à degustação: como é a rotina de um provador oficial de queijo

O papel de um provador de queijo vai muito além de simplesmente degustar: é uma busca meticulosa pela qualidade. Michel Margot, especialista na avaliação dos renomados queijos Cantal, é um exemplo dessa dedicação. Ele percorre salas de cura e fazendas produtoras para garantir que cada queijo atenda aos padrões mais elevados.

A avaliação começa com uma análise visual. O queijo é cuidadosamente observado em busca de características como casca, pequenos orifícios, relevo e homogeneidade. Para uma avaliação completa, o queijo é cortado ao meio, permitindo que Margot examine tanto o exterior quanto o interior do produto.

O processo de avaliação é dividido em três critérios principais: aparência externa, consistência da massa e sabor. Para entender a textura interna, uma sonda aquecida na mão é utilizada. Com ela, Margot extrai uma amostra do interior do queijo, avaliando se a textura da massa está no ponto certo. Uma massa quebradiça, por exemplo, é um indicativo de que algo não está bem.

A degustação é uma etapa crucial. Os provadores sabem que um pequeno pedaço não é suficiente para capturar a verdadeira essência do queijo. Por isso, a quantidade certa é essencial para garantir uma avaliação precisa.

