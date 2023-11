Do Peru ao Tender: as melhores receitas de Natal com um toque regional

De Norte a Sul do Brasil, o peru e o tender são pratos comuns na ceia de Natal, com variações mínimas, especialmente nos acompanhamentos, enquanto o tempero e a forma de preparo dos assados permanecem consistentes. No entanto, a ceia brasileira revela sua diversidade. Em todo o país, os clássicos dividem espaço na mesa com receitas natalinas regionais.

Pensando nisso, o Paladar já tem preparado um caderno de receitas para você arrasar na ceia e conquistar todos os paladares.

Um dos pratos, é a costelinha de porco com crosta de castanha de caju, especialmente ara aqueles que não dispensam carne de porco na ceia de Natal, apresento uma opção ao pernil. Nesta receita da Rita Lobo, a costela é marinada em geleia de frutas amarelas (como damasco, laranja ou abacaxi). Além do sabor agridoce, destaca-se a crosta de castanha de caju, que adiciona textura ao prato.

Além dela, outras receitas podem ser conferidas aqui!

E, para quem não despensa os bons e velhos chocotones e panetones, o Paladar está preparando um ranking com as melhores opções do mercado. Ele estará disponível nos dias 7 e 8 de dezembro. Fique atento para não perder!

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.