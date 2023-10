Do que é feito o Ovomaltine?

Se você costuma tomar leite com achocolatado, provavelmente já experimentou o produto da marca Ovomaltine e notou uma diferença de sabor em relação aos demais. A fabricante se destaca não apenas pelo pó com pedaços de chocolate crocante (uma versão que só é comercializada no Brasil), mas também pelos ingredientes utilizados na produção.

O achocolatado como é conhecido hoje é fruto da receita criada pelo químico George Wander, que em 1904 procurava uma fórmula para tirar crianças da desnutrição. Para isso, combinou cereais com cacau para diluir no leite. Em um primeiro momento, segundo informações do site Segredos do Mundo, o produto era comercializado como remédio em farmácias, mas, por ser muito saboroso, passou a ser consumido em larga escala também por adultos.

Assim, a marca se expandiu, o produto saiu das prateleiras das farmácias e foi parar nos supermercados. Atualmente, o Ovomaltine permanece oferecendo um achocolatado em pó que vai além do cacau com açúcar, tendo em sua composição extrato de cálcio e cereais, niacina, ácido fólico e, conferindo o sabor mais diferenciado, malte.

