Doce de leite pronto: quais são as melhores marcas do mercado?

Tipicamente brasileiro e indissociável da culinária mineira, o doce de leite é uma sobremesa que, de tão saborosa, pode ser consumida das mais diversas formas, seja pura, espalhada em fatias de pão, recheando bolos, chocolates, acompanhando pedaços de queijo, entre muitas outras possibilidades.

O doce pode ser feito artesanalmente, mas há quem opte pela praticidade das versões prontas nas prateleiras dos supermercados, e foi para facilitar as escolhas desse público que o Paladar realizou mais um teste às cegas, contando com os chefs Paula Cimini, Márcia Garbin e Eduardo Almeida.

Ao todo, foram selecionadas 10 das principais marcas do produto, e suas amostras foram avaliadas em aparência, brilho ou opacidade, textura e sabor. Para esse teste em específico, a coloração não foi um fator crucial, visto que é “uma questão de preferência do consumidor”, conforme explica a jurada Márcia Garbin.

Após a degustação, os resultados foram elencados em uma lista, cujo grande destaque foi o famoso selo Havanna. Seu doce de leite conquistou o júri pelo sabor caramelizado, que se assemelha ao doce de leite argentino, tem textura firme e classifica-se como ideal para recheios.

As demais marcas ocuparam os lugares de 2ª à 10ª posição no ranking, e suas respectivas avaliações podem ser conferidas na matéria ‘Qual o melhor doce de leite do supermercado?’, por Chris Campos, disponível aqui.