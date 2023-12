Doce de leite: qual a 2ª melhor marca do mercado?

Que o doce de leite é um dos doces mais brasileiros não há dúvida, mas a iguaria também é muito popular na Argentina e no Uruguai, o que explica as marcas importadas nas prateiras dos supermercados.

Pensando na popularidade do doce, o Paladar decidiu fazer um teste com as 10 marcas mais encontradas nos mercados. Os jurados convidados avaliaram o uso equilibrado do açúcar, a cor e a textura caramelizada dos produtos.

Para os especialistas, a segunda melhor marca foi a La Sereníssima, que surpreendeu os jurados positivamente no quesito sabor. O doce de leite também ganhou pontos no aroma e por ser bastante caramelizado e ultra cremoso.

Para saber o ranking completo com todas as marcas avaliadas pelos especialistas, leia a matéria.

Receitas testadas e aprovadas

