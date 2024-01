Doce de leite: relembre a 3ª melhor marca eleita pelo Paladar em 2023

O doce de leite é um tesouro nacional e faz parte do cotidiano de milhares de brasileiros, seja como sobremesa ou acompanhamento no café da manhã. Apesar de fazer parte da cultura e gastronomia do Brasil, esse alimento também pertence à culinária dos hermanos argentinos e uruguaios.

Percebendo a popularidade do doce de leite, o Paladar decidiu fazer um teste às cegas com as 10 marcas mais encontradas nos supermercados. Um time de jurados foi convidado para realizar a prova e juntos avaliaram o uso equilibrado do açúcar, a cor e a textura caramelizada dos produtos.

Segundo os jurados, o doce da marca Momento Mambo ficou em terceiro lugar e ganhou pontos por despertar a memória afetiva. O único produto brasileiro no top 3 apresentou sabor próximo ao do tradicional doce de leite mineiro.

Para saber a posição de todas as marcas testadas pelos especialistas, leia a matéria completa.