Doces feitos com ouro fazem parte de casamento de luxo em Dubai

Em janeiro de 2022 nos Emirados Árabes, em Dubai, aconteceu o casamento entre os brasileiros Kelly e Wanderson Camargos.

Contando com a presença familiares e amigos próximos, a celebração luxuosa durou quatro dias foi feita em um hotel cujas diárias custam em torno de R$ 40 mil. Na ocasião, tudo esbanjava ostentação; os noivos vestiram grifes internacionais, teve passeio em carro de luxo e ensaio fotográfico no deserto.

A parte gastronômica também não ficou para trás. Um dos destaques da ocasião foram os doces que os convidados receberam como lembrancinha ao fim da festa. Feitas pela doceria francesa Ladurée, as delícias eram compostas por nada menos do que flocos de ouro, de acordo com informações do Metrópoles.

Entretanto, na semana passada no Fantástico, veio a público que as riquezas do casal sócia foram acumuladas através golpes contra aposentados. Apelidado de ‘Rei do Previdenciário’, o advogado que diz ser especialista em auxílio-doença, pensão e aposentadoria foi acusado de fazer 11 vítimas em 5 Estados brasileiros e até onde se sabe, conseguiu se apropriar criminosamente de mais de R$ 280 mil.

