Documentário revela as riquezas gastronômicas e culturais da Provence; conheça

O documentário Uma Semana na Provence, apresentado pelo jornalista brasileiro Renato Machado, explorará diversos aspectos da região da França, incluindo sua gastronomia e cultura, e será exibido no Sabor & Arte, hub de culinária do grupo Band.

O programa revelará as feiras locais com produtos autênticos, os pratos típicos, as renomadas adegas e os vastos campos onde as oliveiras prosperam, oferecendo ao público uma visão detalhada.

Além disso, locais emblemáticos da região, como as escolas de perfumaria, foram visitados, e conversas com os habitantes locais serão exibidas, proporcionando uma experiência completa tanto cultural quanto gastronômica.

A estreia está marcada para esta quinta-feira, 21, às 20h. Os assinantes do canal terão acesso ao documentário, no qual o jornalista esteve envolvido em todos os detalhes da produção.