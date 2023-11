Documentário ‘Três Marias’ conta história das matriarcas da culinária mineira; saiba onde assistir

O documentário “Três Marias” traz a culinária mineira como protagonista e as mulheres que ajudaram a a preservar a cultura alimentar de Minas Gerais.

Com direção de Lorena Martins, o filme foi lançado na 1ª Bienal de Gastronomia de Belo Horizonte mostra de forma íntima e inspiradora o legado de três mulheres: Maria Stella Libânio Christo (1917-2011), Dona Lucinha (1932-2019) e Nelsa Trombino (1938-2023).

A constelação Três Marias no céu inspirou o nome do documentário e faz referência a ‘luz’ e influência que estas três matriarcas representam, mesmo após suas partidas, para a gastronomia mineira.

Aos interessados em conhecer um pouco mais dessa história, o documentário “Três Marias” está disponível no canal do YouTube do Portal Belo Horizonte.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.