Dois sorvetes brasileiros são eleitos entre os mais icônicos do mundo; confira

Com as temperaturas lá nas alturas, o Brasil tem passado por uma onda de calor que exige cuidados. Mas, a boa notícia é que para refrescar, o Brasil tem 2 sorvetes icônicos, que fazem parte da lista da enciclopédia de gastronomia Taste Atlas. Essa lista mostra os 100 sorvetes mais icônicos do mundo.

A lista, publicada no Instagram, abrange estabelecimentos que duram por mais de um século, servindo sabores como chocolate e pistache ou combinações totalmente diferentes, como ricota, sementes de gergelim e arroz.

O sorvete sabor tapioca da Sorveteria da Ribeira, em Salvador, garantiu um lugar na lista. Além dele, o sabor de açaí da Sorveteria Cairu, em Belém também garantiu seu lugar. Confira mais informações na matéria completa do Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

