Dona Dirce, do Comida de Vó, relembra situação inusitada que a deixou famosa

Neste sábado (16), a influenciadora digital Dona Dirce foi uma das convidadas no É de Casa, exibido pela Globo aos finais de semana. No programa, ela preparou ao vivo sua receita de arroz de suã com tutu de feijão, e compartilhou um pouco de sua trajetória na internet até se tornar apresentadora do programa culinário de TV chamado ‘Comida de Vó', que vai ao ar na Globo Minas.

Tudo começou em 2019, quando, apenas para se divertir, começou a recriar fotos sensuais de uma de suas netas, e também de famosos como a cantora Anitta, segundo informações do GShow. Suas fotos caíram no gosto dos internautas e ela passou a ganhar notoriedade.

“Eu estava fazendo sucesso na internet, daí me convidaram para participar do programa da Fátima Bernardes. Depois disso, acharam que eu tinha condições de apresentar o ‘Comida de Vó'’”, relembrou.

Confira uma de suas recriações:

Hoje com 76 anos de idade, Dirce segue ativamente nas redes sociais, gravando vídeos de receitas com muito bom humor para seus mais de 330 mil seguidores, e se prepara para a segunda temporada do ‘Comida de Vó', que estreia no dia 23 de setembro.

Receitas testadas e aprovadas

