Doritos lança licor com gosto do salgadinho

A parceria entre a empresa Doritos e Lars Williams, da Empirical Spirits, resultou na criação de um licor transparente com um sabor inconfundível: o de Doritos. Williams explicou que seu objetivo era recriar a experiência de abrir um saco de salgadinho, capturando o aroma característico e as notas salgadas, de queijo e umami que são tão características desse salgadinho.

Essa experiência sensorial se desenrola ao dar um gole no licor, onde o aroma nos lembra imediatamente do salgadinho e o sabor do pó de queijo se destaca, proporcionando uma sensação semelhante à de comer Doritos em maior quantidade.

De acordo com o Food and Wine, o processo de criação desse licor envolve a base de uma cerveja destilada e a introdução de ingredientes-chave ao longo de infusões, variações de temperatura, destilação e maceração. Esse cuidadoso processo resultou em uma garrafa de edição limitada chamada “Empirical and Doritos Nacho Cheese Spirit,” que estará disponível por US$ 65 no próximo mês após o lançamento.