No Drag Brunch Brasil, serve um delicioso brunch, uma mistura de comidas típicas do café da manhã e do almoço. Tem drinques refrescantes com e sem álcool, pratos salgados e doces, e muitas músicas e performances de drag queens de tirar o fôlego!

O chef Martin Casilli, do Sky Hall Terrace Bar, afirma ter feito um cardápio especialmente para tornar a experiência ainda mais gostosa: “a gente buscou trazer alegria em todos os sentidos, tanto na questão dos shows e do atendimento, quanto na parte das comidas e bebidas”. Os preparos trazem bastante cor, glitter comestível e flores.

Os drinques não ficam para trás. A experiência é ainda mais enriquecida pelas bebidas assinadas pelo micologista Renan Tarantino, que inova e surpreende com opções que levam o nome de drag queen que fizeram história em nosso país.

Para 2024, a proposta para 2024 do chef Casilli é trazer mais brasilidade ao menu, mantendo pratos já queridinhos dos clientes - como o pão de queijo e a moqueca vegetariana - e incluindo outros na carta - à exemplo, o cuscuz nordestino que estará disponível a partir do dia 25 de janeiro, juntamente às demais novidades.

No aniversário de São Paulo (25/01), ocorrerá uma edição de quinta-feira com programação especial. Para esse dia, os ingressos já estão quase esgotados, mas você já pode adquirir sua entrada para as próximas datas, anunciadas até o mês de março: 25/01, 04/02, 25/02, 17/03 e 31/03. Em breve, novos dias serão disponibilizados.

A casa é dividida por setores e a consumação não está incluída no valor do ingresso, que varia de 90 reais a 230 reais por pessoa. O pacote pode ser adquirido como mesas privativas de duas, quatro e seis pessoas, ou com mesas compartilhadas, em valores menores, de duas a oito pessoas.

Onde

Endereço: Sky Hall Terrace Bar - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327 - Vila Nova Conceição

Horários: 11h às 16h nos dias de evento.

Datas liberadas até o fim desta reportagem: 14/01, 25/01, 04/02, 25/02, 17/03 e 31/03.

Ingressos: https://feverup.com/m/121481

Para mais informações: @dragbrunchbrasil