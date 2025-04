Drinques dos sonhos? Marca de gim lança bebidas baseadas no subconsciente

E se o mundo dos sonhos colidisse com o das bebidas? Essa proposta parece inusitada, mas é a nova iniciativa da Tanqueray Nº Ten, marca inglesa de gim superpremium.

De acordo com a matéria de Fernanda Meneguetti, do Paladar, o chamado “The Cocktail of Dreams” se projeta na tentativa de captar as preferências subconscientes das pessoas a partir de uma análise das ondas cerebrais.

Como foi criado?

Três pessoas diferentes colocaram fones de ouvido com tecnologia de eletroencefalograma: Sam Ways (influenciador gastronômico do Reino Unido), Federica Gervasoni (especialista em design e estilo da Itália) e Thai De Melo (artista e modelo do Brasil).

A partir disso, elas foram submetidas a diferentes aromas e sons para que a ferramenta FlavorPrint, junto a bartenders premiados da Diageo (multinacional britânica de bebidas alcoólicas), pudessem traduzir as experiências em coquetéis exclusivos.

Cocktails of Dreams, linha exclusiva da Tanqueray Nº Ten Foto: Divulgação

Nomeado como Cordial Conversation, o coquetel de Sam leva notas de alcaçuz e fumaça, chá de jasmim de dupla infusão, xarope de melancia, cordial de folha de figo e óleo de alho. O Dusk Delusion, de Federica, é vegano, combinando chocolate rubi, chutney de manga e vinho Barolo para resultar em um dulçor e picância.

Para finalizar o trio dos sonhos, o Essence Whisper, de Thai, é uma versão surrealista do espresso martini com aroma de palo santo. Além disso, apresenta cordial de café e fumaça líquida. Os drinques poderão ser degustados na Itália, durante a Semana de Design de Milão, entre os dias 7 e 13 de abril.

Coquetéis do Santana

Enquanto os drinques da Tanqueray Nº Ten não chegam, você pode experimentar os novos coquetéis do Santana. A carta do restaurante segue o mesmo ritmo criativo da marca superpremium de gim e se inspira no conceito de “cores” para entregar bebidas inéditas. Veja a matéria completa aqui.