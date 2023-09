Duas brasileiras disputam Campeonato Mundial de Confeitaria na Itália

Nos dias 16 e 17 de outubro, ocorrerá o Campeonato Mundial de Cake Designer, organizado pela International Federation of Pastry Ice Cream Chocolate. Confeiteiros de várias partes do mundo competirão pelo fouet dourado, o troféu da competição, e um prêmio de 2500 euros, equivalente a R$13 mil.

Do Brasil, duas confeiteiras, Adriana de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e sua colega Lilian, participarão do evento na Itália. Adriana foi selecionada devido à sua experiência em cake design e, posteriormente, convidou Lilian para integrar a equipe. Ambas têm como objetivo representar o Brasil e buscar o prêmio principal. As informações são da agência Ansa.

