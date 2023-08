Duas novidades gastronômicas para conhecer no Rio de Janeiro

Novidade no Rio de Janeiro Foto: Imagem: Freepik

Para os cariocas, que amam uma boa gastronomia, duas novidades estão chegando na região. De acordo com o portal Casa Vogue, tem chef novo e nova unidade chegando no Rio de Janeiro. Confira:

Novo chef do aGaleria

A cozinha do restaurante e bar aGaleria está no comando do chef Marcelo Milani, que chega com a proposta de oferecer a gastronomia contemporânea aos clientes. O cozinheiro se inspirou nos clássicos brasileiros, espanhóis, franceses, japoneses e italianos para construir seu cardápio.

Endereço: Rua Lydia Gonçalves de Almeida, s/n, Lote 4 - Praia da Ferradura, Armação de Búzios - Rio de Janeiro

Reservas: (21) 3900-5383 | (22) 99207-7666 | reservas@insolitohotel.com

Nova unidade do Ocyá

O Ocyá é um restaurante clássico no Rio de Janeiro, conhecido por sua especialização em peixes e frutos do mar e acaba de inaugurar sua segunda unidade no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com um cardápio variado, comida na brasa, maturação e aproveitamento dos peixes.

Endereço: Rua Aristides Espínola, 88 - Leblon, Rio de Janeiro

Horários de Funcionamento: Terça à sábado: das 12h às 23h. Domingo: das 12h às 18h