É fã de pistache? Confira 3 restaurantes onde comer a oleaginosa em diferentes preparos

A matéria escrita por Matheus Mans evidencia que diversos estabelecimentos aderiram à popular tendência de incluir pistache em seus cardápios, não se limitando apenas a receitas doces, mas também incorporando o ingrediente em pratos salgados.

Embora o pistache seja associado a sorvetes, sua presença na gastronomia vai além desse preparo tradicional. Em todos os casos mencionados, há a opinião de chefs alegando que essa oleaginosa está conquistando cada vez mais espaço na culinária.

Falvorat

Na Flavorat, liderada por Murilo Bonadio, destaca-se uma linha autêntica de produtos com pistache, incluindo chocolates, milkshakes e croissants, todos elaborados para explorar a essência da fruta com nuances leves e agradáveis. “Aqui, utilizamos apenas pistache puro”, reforçou Murilo.

Flakes

Na Flakes, Leandro Borges explica que sentiu a necessidade de integrar o pistache ao cardápio no ano passado, resultando em uma linha completa de produtos que agora compõem a oferta da casa. “Fomos criando novos produtos até hoje ter uma linha completa do sabor”, afirmou ele.

Giro Restobar

No Giro Restobar, o tartare de filé mignon com pistache e manteiga queimada, por Salvatore Loi, destaca-se como uma das opções do cardápio. Loi reconhece o pistache como uma ‘‘moda atual’' e destaca que o produto confere harmonia ao prato.

Ficou interessado? Você pode conferir outros detalhes do ingrediente ou pegar dicas de quais locais saborear o pistache com qualidade lendo o conteúdo completo.