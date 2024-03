É necessário preaquecer a Airfryer? Descubra se existem vantagens nessa prática

A lista de receitas na Airfryer tem crescido junto com a popularidade da panela, mantendo entre as restrições produtos enlatados ou que precisam estar imersos em água -vale ressaltar que sempre é importante conferir as instruções de uso.

Nessa lista do que é permitido, encontram-se pastéis, bolos, legumes, batatas fritas e lasanhas, entre outros exemplos. No entanto, será que basta apenas organizar os alimentos na panela e ligá-la?

Segundo a matéria de Felipe de Paula, a chef Bru Calderon e a equipe da Mondial Eletrodomésticos enfatizam a necessidade de preaquecer a Airfryer antes de utilizá-la.

Cerca de 5 minutos são suficientes para preparar a panela para receber as receitas. A vantagem de aplicar esse procedimento correto é que os alimentos ganham uma textura uniforme. Leia o conteúdo completo de Paladar para descobrir mais dicas.