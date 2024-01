É possível levar líquidos quentes ou frios em garrafa térmica?

Com essa febre das garrafas térmicas, decidimos conversar com a apresentadora do ‘Jantar O Quê?’, Larissa Januário, para entender se vale levar líquidos gelados ou quentes na garrafa térmica.

Para sopas e caldos, a profissional indica separar recipientes térmicos somente para tal: “Não vale usar a do café ou chá, porque vai deixar gosto na comida e talvez nunca mais sirva para essas bebidas”.

Já para sucos ou chás, ela precisa ser bem vedada, pois, no caso dos sucos feitos em casa, costumam se deteriorar muito rápido. “Sucos como laranja e limão podem até perder os nutrientes ou azedar se não forem armazenados da melhor forma e consumidos rapidamente”, indica.