É proibido no Brasil? Conheça o fruto que divide as pesquisas sobre o seu consumo

O Noni é um fruto comum há anos, principalmente na Ásia, apresentando uma casca esverdeada por fora e cor esbranquiçada por dentro. Entretanto, seu nome está no centro de sérias pesquisas que buscam entender seus impactos no organismo humano, tanto positivos quanto negativos.

A nutricionista Olga Amancio ressalta que ainda há muito a ser explorado nesse sentido. Fruto da árvore Morinda citrifolia, o Noni enfrenta desafios em sua comercialização no Brasil devido à falta de comprovação de sua segurança, conforme uma restrição publicada pela Anvisa.

Segundo matéria do Estadão escrita por Marcel Hartmann, acredita-se que o fruto tenha propriedades capazes de auxiliar em doenças crônicas, envelhecimento precoce e infecções, graças aos seus teores de vitamina A, C e outras substâncias associadas à nutrição.

Entretanto, o Congresso Brasileiro de Toxicologia foi uma das fontes que alertou que o consumo excessivo do Noni poderia gerar efeitos tóxicos no organismo, principalmente nos rins e no fígado. Essas descobertas lançaram dúvidas sobre sua segurança e eficácia, abrindo debates e questionamentos sobre seu consumo.