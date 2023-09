É queijo ou é doce de leite? Conheça ingrediente norueguês que surpreende em restaurante de SP

O Brunost é um queijo feito com soro do leite da cabra caramelizado e, dependendo da intensidade, parece uma mistura harmônica entre o queijo de cabra com doce de leite. O queijo é bem intenso e caramelizado, lembrando mais o queijo de cabra.

O queijo pode ser encontrando no restaurante Escandinavo, localizado em São Paulo, que possui em seu cardápio o bacalhau à Wellington, um prato principal do menu com temática norueguesa. Mas, o destaque da visita ao restaurante é para a entrada: o queijo Brunost, que encanta quem o experimenta.

O queijo é nacional da Noruega, e lá, eles comem com pão, assim como no Brasil é consumido o queijo prato, de café da manhã. Mas, o uso dele na gastronomia ainda é pouco usado na Noruega. Mas, no Escandinavo ele é utilizado em vários preparos, e o Paladar teve a honra de experimentar das duas formas: na entrada e no cheesecake da sobremesa.