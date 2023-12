É seguro comer insetos? Tudo o que você precisa saber antes de consumi-los

Nos últimos anos, o debate em torno da inclusão de insetos na alimentação tem ganhado destaque, e sua potencial contribuição para a dieta humana tem sido reconhecida, como apontado pelo Guia Michelin. Com a projeção de uma população mundial que deverá ultrapassar nove bilhões de pessoas até 2050, a Organização das Nações Unidas (ONU) vem pressionando pela integração de insetos na alimentação como parte de uma solução sustentável.

É importante ressaltar que a ONU, por meio da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, já identificou aproximadamente 1.900 tipos de hexápodes que podem ser consumidos por seres humanos, dentre mais de um milhão de espécies existentes. Atualmente, insetos como besouros, lagartas, abelhas, formigas, gafanhotos e grilos já fazem parte da dieta mundial, demonstrando que essa prática alimentar não é uma novidade, mas sim uma alternativa viável para a alimentação global.

Os riscos da alimentação

Assim como acontece com muitos alimentos, os insetos não estão isentos de potenciais preocupações com a saúde. Mesmo quando cultivados domesticamente, certos riscos ainda podem existir, e é essencial agir com cautela ao considerá-los como uma opção alimentar. Os insetos, apesar de seu tamanho reduzido, podem potencialmente abrigar substâncias que podem ser prejudiciais à saúde humana.

Cientistas apontam que, se os insetos não forem criados sob as condições adequadas, incluindo clima e ambiente apropriados, a produção em larga escala poderia levar a problemas de saúde relacionados aos insetos, semelhantes aos desafios apresentados pela doença da vaca louca ou pela gripe aviária em outras formas de criação de gado. Os insetos também podem estar em risco de contaminação por metais pesados, pesticidas ou parasitas.

Para garantir o consumo seguro de insetos, é crucial determinar sua origem e manuseá-los com cuidado, da mesma forma que você faria com qualquer outro ingrediente alimentar. A Autoridade Europeia de Segurança Alimentar emitiu alertas sobre os potenciais riscos biológicos, químicos e ambientais associados à incorporação de insetos em nossas dietas em uma escala mais ampla. É importante observar que o nível atual de pesquisa e os relatórios disponíveis podem ainda não ser suficientes para apoiar totalmente a adoção generalizada de insetos como fonte comum de alimentos.

Portanto, embora os insetos ofereçam uma fonte intrigante e potencialmente sustentável de nutrição, é fundamental abordar seu consumo com consciência, diligência e uma compreensão completa dos riscos potenciais envolvidos. A pesquisa e o monitoramento nessa área continuam a evoluir, e diretrizes mais abrangentes e padrões de segurança podem surgir no futuro para abordar essas preocupações.