Economize na Black Friday: veja quais alimentos comprar em grande quantidade

Antes de entrar no embalo da Black Friday e comprar quantidades industriais de um mesmo produto alimentício, confira as dicas de duas nutricionistas para investir no que realmente vale a pena.

Vitória Falcão, nutricionista clínica, acredita ser um bom investimento apostar em promoções de suplementos alimentares, como o Whey Protein, proteína vegana ou aqueles vendidos em cápsulas com óleo. A especialista avalia ainda que o óleo de coco e pastas de castanhas ou de amendoim, produtos ricos em gordura, também resistem bem, sem alterações de sabor ou consistência, até a data de validade.

Caso tope com uma promoção imperdível de carnes, aves ou peixes frescos, lembre-se de que esses alimentos devem permanecer no máximo três meses no freezer para não perder suas características originais.

Alguns produtos têm o sabor alterado quando chegam perto da data de validade. É o caso do azeite, do óleo de soja, da cerveja, do leite de caixinha, de laticínios frescos em geral, da água de coco, de vinhos jovens, do café em grãos ou moído. Até sorvetes correm risco de perder a cremosidade quando armazenados por muito tempo no freezer.

PUBLICIDADE

Em contrapartida, enlatados em geral, grãos, cereais como a aveia, açúcar, farinha de trigo e de mandioca, tapioca, sucos em caixinha ou garrafas, conservas, leite em pó, leite condensado, creme de leite em embalagem longa vida, cereais matinais, massas secas, condimentos em geral (molho de pimenta, ketchup, mostarda, shoyu, maionese...) resistem firme e fortes por longos períodos de tempo, desde que armazenados corretamente.

Para saber mais sobre como aproveitar a Black Friday, leia a matéria completa.