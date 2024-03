Edith Bar lança evento em SP com bartenders renomados e drinques promocionais

Inaugurado em janeiro na Vila Buarque, o bar-bistrô francês Edith lança o projeto Just des Bartenders nesta segunda-feira, 4. O evento contará com a presença do bartender Luiz Mascella, dos bares Regô e Terê, que preparará drinques autorais a preços promocionais.

Em sua primeira edição, quatro drinques promocionais estarão disponíveis por R$ 24 cada: dois criações exclusivas de Mascella e dois clássicos do Edith. Destacam-se o Guimarães Rosa, uma mistura refinada de cachaças, cítricos, cumaru e bitter aromático, e o Velvet Underground, uma combinação elegante de gim, vermute seco, Cointreau, Peychaud’s e um toque de fake benedictine.

Brisé Banané, drinque especial do Edith. Foto: Fernando Brito/Edith/Divulgação

As opções da carta fixa do Edith ficam com o drinque ‘O Absurdo Transparente de Camus’, feito à base de gim, aperitivo de vinho, amaro bianco e licor de café Cristal, e a criação especial da noite assinada por Estella Moraes, bartender do Edith, entitulada como Brisé Banané, com Tennessee whiskey infusionado com canela, banana, grapefruit e água tônica.

Além dos quatro drinques especiais, a carta fixa assinada por Rafael Mariachi será servida normalmente durante toda a noite.

PUBLICIDADE

Serviço

Edith. Endereço: Rua Rego Freitas, 516, Vila Buarque. Data e horário: Segunda-feira, 4 de março, das 19h à 0h. O evento Just des Bartenders ocorre nas primeiras segundas-feiras de cada mês. Instagram: @edithbarsp. Site: edithbar.com.br.