El Celler de Can Roca atribui sucesso a molho secreto; confira detalhes

O restaurante El Celler de Can Roca firmou-se como um dos melhores do mundo, graças à inovação constante dos irmãos Joan, Josep e Jordi Roca. Joan afirma que uma parte significativa desse sucesso pode ser atribuída a um molho aparentemente simples.

Localizado na cidade de Girona, no norte da Espanha, o restaurante atrai amantes da gastronomia que sonham em provar os pratos criados pela equipe, famosa por seus sabores complexos, técnicas elaboradas e uma habilidade única para combinar ingredientes de forma incomparável. E isso inclui o segredo especial de Joan.

Para demonstrar a versatilidade do camarão no 25º festival San Sebastian Gastronomika, Roca apresentou algumas delícias ao público, incluindo um garum de gamba ou molho de camarão. Ele explicou que o garum é um ingrediente preparado a partir de várias proteínas disponíveis em seu restaurante e é utilizado em todo o cardápio devido à sua habilidade em realçar os sabores do prato sem dominar os demais.

Segundo o Food&Wine, usado em pratos mediterrâneos, o garum tradicional é obtido ao combinar proteínas com sal e água, deixando fermentar por dois a três meses. É crucial monitorar cuidadosamente o processo para assegurar uma fermentação adequada, permitindo que os sabores desenvolvam um perfil rico e robusto.

