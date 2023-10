Eleita a melhor chef da América Latina, Janaína Rueda receberá premio na noite do Copacabana Palace

Em setembro deste ano, a brasileira Janaína Rueda foi elencada como uma das personalidades mais influentes da América Latina pela lista da Bloomberg Línea, a única representante do país no ranking. Não obstante, a chef responsável pelo comando do bar Dona Onça e do restaurante A Casa do Porco também será premiada por emplacar uma posição no ranking dos 50 Melhores Restaurantes da América latina neste ano.

A favor da democratização da alta gastronomia, Rueda traz em seu trabalho ingredientes artesanais de qualidade por preços acessíveis, e comemora a conquista dizendo sentir-se “honrada ao lado de tantas mulheres poderosas que representam a mudança que desejamos ver no setor” em trecho de entrevista divulgada pelo Correio Braziliense.

A premiação da edição latina deste ano do World’s 50 Best Restaurants acontecerá no dia 28 de novembro, no Copacabana Palace, Rio de Janeiro, e Janaína se juntará a grandes nomes vencedores de edições passadas, como Helena Rizzo, Narda Lepes, Pía León, Leonor Espinosa e Manu Buffara, que atualmente compõe o time de jurados do programa The Taste Brasil.

Receitas testadas e aprovadas

