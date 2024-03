Eleita a melhor chef do mundo, Janaína Torres fala sobre seus novos projetos

À frente do premiado restaurante A Casa do Porco, eleito pelo 50 Best como o 12° melhor em escala global, Janaína Torres foi anunciada nesta última quinta-feira, 25, como a Melhor Chef Feminina do Mundo, título que veio após ser premiada como a melhor da América Latina em 2023.

Torres também administra outros quatro negócios, e são eles O Bar da Dona Onça, seu primeiro bar-restaurante, aberto em 2008; o Sorveteria do Centro; o quiosque de cachorro-quente orgânico Hot Pork; e o Merenda da Cidade, que oferece excelentes PFs por preços acessíveis.

Ainda, a chef toca outros dois projetos paralelos, um é o pop-up chamado A Brasileira, onde visita os mercados do Brasil inteiro e, com os ingredientes que encontra, elabora os mais diversos pratos. Isso faz parte de sua pesquisa para a sua nova empreitada gastronômica de nome ainda não divulgado.

“Meu novo projeto será uma mistura de tudo que aprendi. Não é apenas um restaurante, trata-se de olhar para a gastronomia de uma forma completamente diferente, conjugando as experiências que tive ao longo dos últimos 20 anos de viagens e troca de ideias”, explica em entrevista ao 50 Best. “Haverá um elemento cultural onde mostraremos diferentes partes da América Latina: por exemplo, um mês de cultura colombiana”.