’Eliminado’ do Masterchef? Rodrigo Oliveira brinca sobre sua situação no reality

No último episódio do MasterChef, que foi ao ar na terça-feira (15), a chef Helena Rizzo pediu a ajuda de Rodrigo Oliveira, seu colega de júri, para preparar a receita que foi tema da prova eliminatória: a sobremesa chamada Da Lama ao Caos, inspirada na música de mesmo nome feita por Chico Science e Nação Zumbi.

Rodrigo, enquanto mexia uma das panelas e controlava a temperatura do preparo, soltou o gracejo: “Se talhar, eu vou para a prova de eliminação, Helena?”. “Vai”, disse Helena correspondendo à brincadeira. “Aí o Fogaça volta?”, replicou o chef rapidamente em tom cômico.

Henrique Fogaça foi jurado das edições anteriores do reality e se afastou temporariamente por motivos pessoais. Quando Rodrigo recebeu a proposta de substituí-lo durante esse período, conversou com o colega antes e recebeu seu aval para seguir adiante no projeto, conforme revelado em sua entrevista exclusiva ao Band.com. “Sei que ele confia em mim e farei o máximo para honrar esse breve intervalo que ele vai fazer”, disse.