Em evento, restaurante paulista traz prato especial assinado por Tereza Paim

Tereza, embaixadora da gastronomia baiana, é uma das chefs convidadas para o 12⁰ aniversário restaurante português da capital paulista Tasca da Esquina, que acontecerá nesta quinta-feira (27) em São Paulo.

Tereza Paim é embaixadora da culinária baiana e foi convidada para o 12º aniversário do restaurante português Tasca da Esquina. Foto: Via Instagram/@terezapaim

O evento, afirma o portal Bahia Social Vip, promoverá um jantar a oito mãos, contando com o anfitrião, Vitor Sobral, além de Mônica Rangel e Flávia Quaresma.

“Muito feliz em fazer parte desta história de sucesso da Tasca. É tempo de enaltecer a cozinha Brasileira, e juntar Brasil e Portugal é reescrever a história desses países tão ligados na raiz da gastronomia”, afirma Tereza.

No cardápio, Paim assina o prato “Vatapá de bacalhau em molho de moqueca”, que vem acompanhado com a farofa artesanal sabor ‘Baianinha’, da linha de farofas do Tabuleiro da Chef.