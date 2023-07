Em vídeo, Shantal Verdelho compartilha dificuldade para jantar com os filhos em viagem

Aproveitando o verão Europeu com o esposo e os dois filhos, Shantal, que, além de influenciadora é empresária e dona da marca de vinhos Zion Wine, tem utilizado sua conta no TikTok para mostrar as dificuldades da maternidade na série “Férias com as crianças”.

Mateus tenta se alimentar em restaurante enquanto sua filha chora em seu colo. Foto: Via TikTok/@shantalb

A influenciadora relatou, nas redes sociais, que chegou a ser maltratada em um restaurante na Itália porque os filhos causavam “incômodo” aos funcionários e outros clientes.

Em outro momento, o casal teve de jantar no quarto de hotel, no escuro e em silêncio, enquanto os filhos dormiam, pois não havia nenhum outro responsável para cuidar deles.