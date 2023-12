Embaixadora do México no Brasil comenta sobre culinária mexicana em Brasília

Laura Esquivel, embaixadora do México no Brasil e autora do best-seller Como Água para Chocolate, esteve no 3º Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação da UNESCO, em São Paulo, realizado nesta quarta-feira, 29, e comentou, em tom de brincadeira, sobre a falta de restaurantes mexicanos em Brasília.

“Não existe nenhum restaurante de comida mexicana em Brasília”, disse ao Globo.

Após a repercussão da matéria, a embaixada entrou em contato com o Estadão e reiterou que a frase foi tirada de contexto. Em nota, a embaixada reafirma ainda o compromisso em promover a gastronomia mexicana e que valoriza o que é feito pelos restaurantes brasilienses: “A Embaixada valoriza grandemente a oferta gastronômica de restaurantes brasilienses que incorporam elementos da cozinha mexicana em seus cardápios, apesar das dificuldades para conseguir ingredientes nativos nesta parte do mundo. A Embaixada considera todos estes estabelecimentos como parceiros na promoção e difusão das gastronomias típicas do México”.

