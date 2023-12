Embaixadora do México no Brasil critica a gastronomia da capital: ‘simplesmente não existe’”

Laura Esquivel, embaixadora do México no Brasil, no cago há cerca de um ano e meio, fez uma revelação sobre o que pensa da gastronomia brasileira, mais especificamente da capital.

‘’Não existe nenhum restaurante de comida mexicana em Brasília’', afirmou, na manhã desta quarta-feira (29), durante o Fórum Global contra o Racismo e a Discriminação da UNESCO, de acordo com informações do portal O Globo.

A mexicana é escritora do ‘’Como Água para Chocolate’' (1989), conhecido também por seus status de mais vendido em listas de best-sellers.

Imagina só? Pela opinião, Laura Esquivel sente falta da culinária do seu país de origem, mas tem que cumprir trabalhos e segue vivendo as experiências mesmo com a gastronomia local.

Receitas testadas e aprovadas

