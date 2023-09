‘Emily em Paris’: Conheça 5 restaurantes da série para visitar

Conhecida pela moda, pela iluminação e pela alta gastronomia, Paris também é o palco da série lançada pela Netflix, Emily em Paris, que acompanha as aventuras e desventuras da protagonista que passou a morar na cidade por conta do trabalho.

Enquanto Emily estabelece sua nova vida, ela também desbrava Paris de modos diferentes, frequentando restaurantes, pubs, museus e cafés icônicos que fazem parte não apenas da história fictícia, mas também da Cidade Luz de verdade, e que podem ser visitados por residentes e turistas.

E enquanto aguardamos pelo lançamento da quarta temporada, separamos uma lista com 5 estabelecimentos que aparecem no seriado e estão abertos para receber o público:

Terra Nera

Na série, o restaurante é francês, chama-se Chez Lavaux e pertence ao personagem Gabriel, mas na vida real, o estabelecimento leva o nome de Terra Nera, e serve comida italiana.

Le Café Marly

A segunda temporada de Emily em Paris mostra um café clássico onde Emily e outras personagens comem. O estabelecimento fica localizado sob as arcadas do Louvre, de acordo com informações da Hello Magazine, e é praticamente uma visita obrigatória para todos que desejam ter uma experiência parisiense completa.

La Boulangerie Moderne

Essa padaria localizada próxima ao restaurante fictício de Gabriel (o Terra Nera) foi uma das primeiras paradas de Emily na cidade, onde pediu um clássico Pain Au Chocolat.

The Bombardier

O pub que oferece uma experiência inglesa dentro da França foi o cenário pelo qual Emily passou com Alfie, seu interesse amoroso.

La Société

O La Société é um restaurante sofisticado que aparece na segunda temporada de Emily em Paris, onde a personagem Sylvie conhece os amigos de seu namorado, Erik.