Empresa brasileira lança espumantes em lata inspirados em destinos globais

A Like Wine, empresa de bebidas localizada em Belo Horizonte, introduziu no mercado espumantes em latas como resposta à demanda por opções mais práticas e individualizadas. Fundada em 2021 por Cassiana Schiavon e Maria Fernanda Gambogi, a iniciativa surgiu da identificação de barreiras associadas ao uso de garrafas de vidro, especialmente em locais onde este material não é permitido. Assim, optaram por latas de design moderno e prático, mantendo a qualidade do produto.

Segundo o Diário do Comércio, atualmente, as latas de 269ml oferecem cinco produtos inspirados em experiências em cidades ao redor do mundo.

A linha da Like Wine inclui Tokyo, um espumante Brut Rosé; e o carro-chefe da marca, London, um vinho branco fino; Istambul, um espumante Branco Moscatel; Ibiza, um espumante Brut Branco; e o lançamento mais recente, Vegas, um espumante Moscatel Rosé.

Para os próximos meses, a marca planeja lançar uma bebida inspirada em um destino brasileiro ainda não revelado. No que diz respeito à qualidade, a idealizadora afirma que não há diferença entre os materiais utilizados nas latas em comparação com os envases comuns, garantindo um produto de alta qualidade independentemente da embalagem escolhida.

