Entenda a diferença entre enólogo e sommelier

O mundo dos vinhos é repleto de particularidades e detalhes e muitas dúvidas podem surgir sobre as funções exercidas pelos profissionais especializados da área. Por exemplo, você conhece a diferença entre enólogo e sommelier? Confira abaixo como as associações oficiais de cada uma dessas profissões definem as respectivas funções.

O que faz um enólogo?

Segundo informações da Associação Brasileira de Enologia (ABE), o enólogo é o profissional responsável pela coordenação, supervisão e execução da produção dos vinhos. Entre as atividades desempenhadas pelos enólogos, estão a vinificação (transformação da uva madura bruta em vinho), estabilização (troca de recipientes após a decantação de resíduos na produção), envelhecimento, controle de qualidade, análise química e sensorial dos vinhos, além de participar da comercialização do produto, como aponta o portal da ABE.

O que faz um sommelier?

A Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) traz com definição do sommelier como “profissional responsável pelas bebidas (principalmente, mas não unicamente, vinho) no estabelecimento, que pode ser um restaurante, bar ou um comércio.” A origem da profissão vem do absolutismo francês, quando, segundo a ABS, o carroceiro que transportava os vinhos também era o encarregado de prová-los antes do consumo da nobreza.

O que é um enófilo?

Em seu portal, a ABE também destaca o enófilo, que seria o apreciador e estudioso do mundo dos vinhos, mas que não tem o título de graduação em enologia, estando fora do processo de produção da bebida.

