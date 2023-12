Entenda como o aquecimento global tem impactado no preço do azeite

Para conseguir produzir um bom azeite um dos fatores essenciais é colher a azeitona em um clima ameno, próximo das baixas temperaturas. O clima mais frio torna a oxidação do fruto mais lento e, com isso, a qualidade do azeite a ser feito com a azeitona é mais garantida. Quando está muito calor, a oxidação ocorre mais rapidamente e gera menos qualidade ao produto final.

Diante disso, há uma preocupação generalizada entre os produtores espanhóis com o futuro, já que o aquecimento global é uma realidade que pode prejudicar muito a colheita.

A produção de azeite premium, na Espanha, acontece entre os meses de outubro e novembro, durante o outono, quando as temperaturas estão mais amenas. Mas não é isso o que está acontecendo. No ano passado, durante essa mesma época, fez muito mais calor do que no período de 2018.

O problema é quando as temperaturas ficam altas inclusive durante as manhãs e a saída encontrada pelos produtores é colher o fruto cada vez mais cedo, como de madrugada. Afinal, não dá pra colher em dezembro, porque a azeitona já está muito madura, em um ponto não tão ideal para produção de azeite.

O fato é que, durante a última safra, a Espanha perdeu muita azeitona com chuvas fora de época e esse calor constante, de temperaturas altíssimas, é prejudicial para a produção, o que acaba pesando no bolso do consumidor.

PUBLICIDADE

Para saber mais sobre como o aquecimento global afeta a produção de azeite, leia esta matéria.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser feitas em casa. Confira sugestões de pratos, drinques e sobremesas aqui.