Entenda como os alimentos podem melhorar a saúde mental

Entre os diversos aspectos que a comida reúne está a potência de não apenas trazer as propriedades para manter nosso corpo em funcionamento, mas para reduzir risco de doenças e trazer melhorias à saúde, resultando, assim, em maior qualidade de vida.

Nesse sentido, alguns alimentos em específico contém propriedades nutricionais que auxiliam no âmbito da saúde mental, como na melhoria do humor, por exemplo.

Segundo especialistas da área de psiquiatria nutricional, comidas ricas em gordura e açúcar - que, por sinal, são as mais ingeridas pelos que se encontram deprimidos ou em meio a altas cargas de estresse - são as que menos oferecem benefícios, embora sejam classificadas como comfort foods por apresentarem alívios imediatos, mas muito breves.

O bem-estar mental tem profunda relação com o estilo de alimentação que um indivíduo adota, e por essa razão determinados itens podem contribuir para a regulação do humor. Uma dieta que promove um bom funcionamento intestinal, por exemplo, resulta em maiores doses de dopamina e serotonina, que têm relação direta com as emoções humanas.

Ainda, estudos populacionais apontam que pessoas que ingerem mais alimentos ricos em nutrientes apresentam maiores níves de bem-estar mental, felicidade e satisfação com a vida. Alguns exemplos são frutas e vegetais.

Entenda mais através da matéria ‘Como a comida pode ajudar a melhorar o humor?’, por Anahad O’Connor, do jornal New York Times, traduzida por Terezinha Martino. Leia na íntegra aqui.